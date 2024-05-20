ارتفاع واردات الصين من زيت الوقود بنسبة 10% في أبريل

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين أن واردات الصين من زيت الوقود ارتفعت عشرة بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بها قبل عام إلى 2.93 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 2020 على الأقل وفقا لسجلات رويترز.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة على المعاملات، جاءت واردات أبريل نيسان، والتي تعادل 620180 برميل يوميا، أعلى بنسبة 48 بالمئة عنها في مارس آذار إذ جلب التجار المزيد من الشحنات من فنزويلا وإيران.

واتجهت الواردات نحو الارتفاع مع زيادة بعض مصافي التكرير مشترياتها قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر وسط صعود عالمي في سوق زيت الوقود عالي الكبريت في الربع الثاني من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت الوقود، ومعظمها من زيت الوقود منخفض الكبريت، في أبريل نيسان 1.64 مليون طن أو نحو 347130 برميل يوميا بزيادة عشرة بالمئة عن ذات الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع تزايد الطلب العالمي على الوقود وسط اضطرابات الشحن لأسباب جيوسياسية هذا العام.