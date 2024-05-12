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ارتفاع وفيات أمطار البرازيل إلى 143 والحكومة تعلن تمويلا طارئا

منذ 39 دقيقة
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قالت هيئة الدفاع المدني المحلية في البرازيل، اليوم الأحد 12 أبريل/مايو 2024، إن عدد وفيات الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دو سول ارتفع إلى 143 من 136 أمس، في حين لا يزال 125 آخرون في عداد المفقودين.

وأعلنت الحكومة مساء أمس السبت تمويلا طارئا بنحو 12.1 مليار ريال برازيلي (2.34 مليار دولار) لمواجهة الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 537 ألف شخص في الولاية من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10.9 مليون نسمة.

وقالت الحكومة الاتحادية في بيان أمس إنه بعد الإعلان عن هذا المبلغ، يكون إجمالي الأموال المخصصة للولاية قد تجاوز بالفعل 60 مليار ريال برازيلي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية (ميتسول) مساء أمس هطول المزيد من الأمطار اليوم، وهو ما سيؤدي إلى إعادة ملء الأنهار بالمياه بعد فيضانها.

    المصدر :
  • رويترز

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