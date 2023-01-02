ارتفاع وفيات الكوليرا في مالاوي

قالت وزيرة الصحة ‭ ‬في مالاوي، الاثنين، إن البلاد أجلت فتح المدارس في مدينتي بلانتاير‭‭ ‬‬وليلونجوي الرئيسيتين في محاولة لإبطاء تزايد وفيات الكوليرا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالكوليرا بلغ 17824 والوفيات 595 منذ الإفادة بوجود حالات إصابة لأول مرة في مارس آذار وإن معدل الوفاة زاد إلى 3.34 بالمئة.

والكوليرا هي مشكلة سنوية خلال الأشهر المطيرة في مالاوي من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار، حيث يكون عدد الوفيات نحو مئة في العام. ولكن من المتوقع أن يكون التفشي الحالي هو الأسوأ حتى الآن.

وقالت كومبايز تشيبوندا وزيرة الصحة في بيان “نظرا للتزايد المستمر في إصابات الكوليرا ووفياتها في مدينتي بلانتاير وليلونجوي، لن تفتح المدارس الابتدائية والثانوية في الثالث من يناير مثلما تم الإعلان من قبل”.

وأضافت أن الإعلان عن الموعد الجديد لعودة المدارس لفتح أبوابها سيتم لاحقا.

وتقول منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن معدلات الوفيات تتزايد في نحو 30 دولة حول العالم أبلغت عن وجود بؤر تفش للكوليرا في 2022، وهو عدد دول أكثر بنحو الثلث عن المعتاد سنويا.

وتنتشر الكوليرا عبر تلوث الطعام أو المياه ويمكنها التسبب في إسهال حاد. وتظهر على كثير من الأشخاص أعراض خفيفة، لكن دون علاج يمكن أن تتسبب الكوليرا في الوفاة في غضون ساعات.

والمسعفون في مراكز الصحة العامة من بين ضحايا الكوليرا في مالاوي.

ودعت تشيبوندا السلطات إلى تشديد إجراءات السيطرة على انتشار المرض، بما يشمل رش الكلور لتعقيم الأماكن المكدسة مثل الأسواق والمدارس وتكثيف حملات التطعيم.