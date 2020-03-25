ارتفاع “وفيات كورونا” في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

وقال على “تويتر” إن 3952 فحصا أجري في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.

ويأتي ذلك بعد تأكيد قوجة أن بلاده تستخدم دواء أرسلته الصين لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال قوجة: “أحضرنا دواء خاصا يستخدم في الصين يقال إنه أحدث تحسنا في حالة المرضى الذين يعالجون في وحدات الرعاية المركزة ويخفض فترة علاجهم من 11-12 يوما إلى 4 أيام”.

ولم تكشف معلومات عن الدواء حتى الآن، إلا أنه تم استخدام دواء الملاريا “كلوروكين” مؤخرا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في الصين وفرنسا.

ويقول بعض الباحثين إن كلوروكين هو علاج واعد، إلا أن العلماء اتفقوا على ضرورة إجراء مزيد من التجارب لإثبات نجاحه وسلامته.

وسرت تكهنات بأن قوجة قد يعلن حالة الطوارئ، لكنه حث الأتراك على “إعلان حالة الطوارئ الخاصة بهم” مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات التي أعلنتها أنقرة.

وأمرت السلطات التركية الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم، فيما تم إغلاق معظم الأماكن العامة موقتاً.