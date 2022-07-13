ارتفع مؤشر نيكي الياباني مع صعود أسهم شركات الطيران

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء، مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بصنع الرقائق وشركات الطيران لكن حد من المكاسب تراجع أسهم الطاقة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 بالمئة عند 26478.77 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.77 بالمئة في الجلسة السابقة في أسوأ أداء يومي خلال شهر.

وارتفعت أسعار 147 سهما في حين هبطت أسعار 69 من 225 سهما مدرجة على المؤشر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1888.85 نقطة معوضا بعض خسائره التي بلغت 1.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظلت قائمة وسط حالة من الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كوفيد-19.

وانصب اهتمام السوق على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدورها الاربعاء.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.4 بالمئة، إذ قالت مصادر إنها تجري محادثات مع شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي لبيعها مجموعة فورتريس إنفستمنت.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون صانعة الرقائق 1.37 بالمئة كما زاد سهم إيه.إن.إيه القابضة للطيران 1.08 بالمئة وسهم الخطوط الجوية اليابانية 1.43 بالمئة.