ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع تتخلله عطلات

ارتفعت الأسهم الأوروبية وأغلقت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة الاثنين في بداية أسبوع تتخلله عطلات مع تقييم المستثمرين مكاسب كبيرة بدعم من ميل البنوك المركزية الكبرى إلى التيسير النقدي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بتعزيز من صعود أسهم قطاع الطاقة 0.9 بالمئة، بينما جاء قطاع الشركات الإعلامية بين أكبر القطاعات الخاسرة.

وكرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي توقعاته بأنه سيخفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام على ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة.

وفي الوقت نفسه، فاجأ البنك الوطني السويسري (المركزي) الأسواق بخفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الفائدة 75 نقطة فقط أساس بحلول نهاية هذا العام على ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة.

ومن المزمع أن يسجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب فصلية 6.5 بالمئة عقب مكاسب مماثلة سجلها في الربع الأخير من 2023، وذلك مع مراهنة المستثمرين على تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية.

وهوى سهم شركة دايركت لاين البريطانية للتأمين 11.3 بالمئة بعدما قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تعتزم تقديم عرض آخر للشركة البريطانية للتأمين على المنازل والمركبات بعد رفضها مقترحين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.ٍبي 10.4 بالمئة بعدما ذكرت أنها ستعيد شراء ديون بخصم 60 بالمئة مقارنة بقيمة الدين الأصلية، وذلك في محاولة لتهدئة المستثمرين في ظل مسارعتها إلى التعامل مع ديون متراكمة بعدة مليارات من الدولارات.

وستُغلق الأسواق الأوروبية يومي الجمعة والاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.