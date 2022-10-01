اردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي “منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا العام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعا الى المناطق الأمنية التي أقمناها في شمال البلاد”.

وأعلن الرئيس التركي في الأشهر الأخيرة أنه يعد لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.

وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.

وقضية استضافة اللاجئين السوريين باتت موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف شهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

وتواظب أحزاب معارضة على مطالبة السلطات بإعادة ملايين السوريين.

وأسفر النزاع في سوريا الذي اندلع في مارس 2011 عن نحو نصف مليون قتيل، فضلا عن ملايين آخرين من النازحين واللاجئين.