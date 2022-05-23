اردوغان: أنقرة ستشن عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق.

وأضاف “الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة”، دون الخوض في التفاصيل.

وقال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها.

ومن المرجح أن يستهدف الهجوم شمال سوريا حيث شنت تركيا عدة عمليات عسكرية منذ عام 2016 ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جماعة سورية مسلحة.

وساعدت وحدات حماية الشعب في تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يقوده الأكراد وتعتمد عليه الولايات المتحدة بشكل كبير لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2014.

وجاء بيان أردوغان وسط اعتراض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، متهمة إياهما بإيواء أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع رجل دين تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.