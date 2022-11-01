اردوغان ابلغ بوتين حول امكانية ايجاد حل لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب

اعلنت روسيا السبت 29\10\2022 تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي تم من خلال وساطة تركيا والامم المتحدة والذي سمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد أن عرقلتها الحرب الحاصلة.

هذا وقد قالت الرئاسة التركية الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه متأكد من إمكانية إقامة تعاون يفضي إلى إيجاد حل فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ أردوغان بوتين بأن أنقرة تبذل جهودا مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو\تموز.