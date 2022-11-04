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أردوغان: اتفقت مع بوتين لإرسال الحبوب إلى الدول الأفريقية المحتاجة مجاناً

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2022 12:11 مساءً

أردوغان وبوتين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن شحنات الحبوب التي يتم إرسالها بموجب اتفاق تصدير من موانئ البحر الأسود يجب أن تذهب للدول الأفريقية الفقيرة مجانا.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أردوغان في إسطنبول بعد أن استأنفت موسكو الأربعاء مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، الذي تم إبرامه بوساطة من الأمم المتحدة.

هذا وقال قال الكرملين الخميس 3\11\2022 إن روسيا لم تتعهد بتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير شحنات الحبوب من موانئها على البحر، بعد انتهاء أجله الحالي في 19 نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تزال بحاجة لتقييم ما إذا كان الاتفاق ناجحا قبل أن تقرر تمديد مشاركتها.

وفي وقت سابق الخميس، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمم المتحدة، التي توسطت في الاتفاق، على تكثيف جهودها لضمان تخفيف الدول الغربية للقيود التي تقول موسكو إنها تعيق صادراتها من المواد الزراعية والأسمدة، والتي شكلت أيضا جزءا من الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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