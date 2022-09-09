الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اردوغان سيطلب من روسيا شحن البضائع عبر ممر البحر الأسود

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 12:47 مساءً
اردوغان

اردوغان

A A A
طباعة المقال

نقلت قناة خبر ترك الجمعة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إنه سيطلب من روسيا شحن البضائع عبر ممر البحر الأسود الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن أردوغان القول للصحفيين على متن طائرته عائدا من زيارة لمنطقة البلقان إن تصدير الحبوب الروسية وغيرها من السلع سيساعد الدول الفقيرة التي تعاني من أوضاع صعبة.

فيما نقلت في وقت سابق من يوم الجمعة 9 سبتمبر\ايلول، وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله إن الشرطة التركية ألقت القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان قال للصحفيين لدى عودته من رحلة إلى البلقان الخميس، إن المتشدد المعروف باسم “أبو زيد”، اعتقل في تركيا في عملية نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات.

ونقلت عنه أيضا قوله إن الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية في تركيا بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا ارتكبت مجزرة في بوتشا بأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة في أوكرانيا: روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين
علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا: غارة جوية روسية أصابت مستشفى شمال شرق البلاد
العائلة المالكة البريطانية
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
هؤلاء من أفراد العائلة فاتهم توديع الملكة إليزابيث قبل وفاتها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
ملكة بريطانيا
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
خابي لام
من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!