اردوغان سيطلب من روسيا شحن البضائع عبر ممر البحر الأسود

نقلت قناة خبر ترك الجمعة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إنه سيطلب من روسيا شحن البضائع عبر ممر البحر الأسود الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن أردوغان القول للصحفيين على متن طائرته عائدا من زيارة لمنطقة البلقان إن تصدير الحبوب الروسية وغيرها من السلع سيساعد الدول الفقيرة التي تعاني من أوضاع صعبة.

فيما نقلت في وقت سابق من يوم الجمعة 9 سبتمبر\ايلول، وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله إن الشرطة التركية ألقت القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان قال للصحفيين لدى عودته من رحلة إلى البلقان الخميس، إن المتشدد المعروف باسم “أبو زيد”، اعتقل في تركيا في عملية نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات.

ونقلت عنه أيضا قوله إن الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية في تركيا بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات.