اردوغان عن لقائه نظيره الاسرائيلي: نقطة تحوّل في العلاقات

وصف الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” لقاءه بنظيره الاسرائيلي “اسحق هرتسوغ” بأنه نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

واختتم هرتسوغ اليوم زيارته إلى تركيا، بلقاء مع الجالية اليهودية التركية في إسطنبول. وتعد هذه الزيارة هي الأولى بعد انقطاع دام أكثر من 15 سنة. حيث شارك في صلاة مع ممثلي الجالية من أجل “تركيا والرئيس إردوغان”، في كنيس نيفي شالوم الكبير في إسطنبول بمنطقة غلطة التاريخية، متوجّهًا الى الصحافيين بالقول: إن الزيارة “لا أوهام فيها، لكنها تعكس مصالحنا الاستراتيجية والثنائية”.

وكان هرتسوغ قال في مؤتمر صحفي مشترك مع إردوغان “لن نتفق على كل شيء (…) لكننا نتطلع إلى حل خلافاتنا باحترام متبادل وحسن نية”.

ويشكل كنيس نيفي شالوم الذي يضم متحفا للتراث اليهودي موقعا ذات طابع رمزي كبير للجالية اليهودية التي تحتفل بالأعراس وجميع الأحداث الكبرى فيه.

الى ذلك، تحدث الرئيس الإسرائيلي عن “كنيس خاص عانى في الماضي”، مشيرا إلى الهجمات التي استهدفته في 1986 (22 قتيلا) و1992 (جريح واحد) و2003.

وفي 15 نوفمبر 2003، استهدفت سيارات محملة بالمتفجرات معبدين يهوديين في إسطنبول هما نيفي شالوم وبيت إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين. ووقتذاك، أعلنت خلية تركية تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعيش في تركيا اليوم نحو 15 ألف يهودي معظمهم في إسطنبول مقابل مئتي ألف في بداية القرن العشرين.

كذلك، تشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل اختراقا على أعلى مستوى منذ عام 2008، ووصفت زيارة هرتسوغ بـ”التاريخية” بعد لقائه إردوغان، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال هرتسوغ قبل مغادرته إلى أنقرة: “الجسور والعلاقات مع تركيا مصلحة إسرائيلية وإقليمية. آمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى حوار أعمق بيننا”.