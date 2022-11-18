اردوغان لـ بوتين: الاجتماع بين أميركا وروسيا مهم لمنع التصعيد

قالت الرئاسة التركية الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الاجتماع بين المخابرات الأمريكية والروسية مهم لمنع التصعيد “غير المنضبط”.

وقال أردوغان في مكالمة هاتفية إنه يجب إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وشكر بوتين على تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة، إن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن مستعدة.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد محادثات مقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية.