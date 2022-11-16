اردوغان: لن يكون هناك خاسرون في السلام بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه لن يكون هناك خاسرون في السلام بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا أن اتفاق التصدير الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة سمح لنحو 11 مليون طن من الحبوب بدخول الأسواق العالمية.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر أن الوضع الحالي قد يصبح أسوأ.

هذا وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 15\11\2022، إن فرنسا وتركيا ستواصلان العمل في اتجاه تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تأثرت بالغزو الروسي.

ونشر ماكرون تصريحه على تويتر مرفقا به صورة لاجتماع بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة مجموعة العشرين في بالي.

وكان أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا تريد إطعام على الأقل خمسة ملايين إضافيين ممن يواجهون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل، بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين الثلاثاء.