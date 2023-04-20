اردوغان يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إنهاء الصراع والعودة إلى المفاوضات

لاتزال العاصمة السودانية الخرطوم تحت سيطرة المعارك المستمرة منذ اسبوع تقريباً، في حين تُعد الخرطوم من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، بينما يقع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

هذا وقد قالت الرئاسة التركية الخميس إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا الجانبين في السودان إلى إنهاء الصراع والعودة إلى المفاوضات.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وجاء في البيان أن أردوغان قال للجانبين إن تركيا تتابع بقلق الأحداث في السودان ودعا كلا منهما إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار.

وأفاد البيان بأن أردوغان أبلغ الطرفين السودانيين أيضا بأن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم، ومنها إطلاق مبادرات وساطة محتملة.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان دعا الطرفين المتحاربين في السودان إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستخدام الآمن لمطار الخرطوم من أجل نقل المواطنين الأتراك من البلاد.