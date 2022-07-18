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اردوغان يهدد بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2022 6:56 مساءً
اردوغان

اردوغان

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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، الاثنين، بـ”تجميد” عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا.

وأضاف أردوغان في ختام اجتماع حكومي، أن بلاده اتخذت موقفا واضحا جدا بشأن استمرار توسيع الناتو، وقال “أود أن أذكّر مرة أخرى بأننا سنجمد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتلبية شروطنا”.

كما تابع “نلاحظ خصوصًا أن السويد لا تُمثل صورة جيدة في هذه المسألة”.

وكان الرئيس التركي، وخلال قمة للناتو في نهاية يونيو في مدريد، دعا البلدين الاسكندينافيين إلى “القيام بدورهما” في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

فيما أعلنت الرئاسة التركية حينها أن أردوغان حصل على ما سمّاه “تعاوناً كاملاً” من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، مقابل الموافقة على دعم انضمامهما للناتو.

وذكر أن الدولتين تعهدتا بعدم “فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية”، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا رداً على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.

يشار إلى أن تركيا كانت أعربت قبل أشهر عن مخاوف من انضمام الدولتين، وقدمت مطالب تضمن “وقف دعم حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه إرهابياً، وتسليم مطلوبين أكراد ومعارضين تحتضنهم كل من ستوكهولم وهلسنكي إلى السلطات في أنقرة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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