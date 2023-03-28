ارسلت "رسالة انتحار".. مطلقة النار على مدرسة ناشفيل: أنا أخطط للموت اليوم

في معلومات مخيفة بدأت تنكشف بعد حادثة اطلاق النار التي حصلت في مدرسة ناشفيل، أرسلت أودري هيل مطلقة النار في مدرسة ناشفيل، “رسالة انتحار” مفجعة قبل دقائق من قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين بحيث كتبت لصديقتها “أنا أخطط للموت اليوم”.

وأفادت قناة NewsChannel 5 أن هيل، 28 عامًا بعثت برسالة إلى أفريانا باتون زميلتها السابقة في فريق كرة السلة في المدرسة الإعدادية على إنستغرام الساعة 9:57 صباحًا يوم الاثنين 27\3\2023.

وكان هذا المنشور الذي نشرته في الأساس رسالة انتحار، وكتبت هيل مستخدمة اسم أيدن، وفقاً للرسائل أخطط للموت اليوم، “هذه ليست مزحة!!!”

وكتب هيل التي عرفت بأنها متحولة جنسيًا “من المحتمل أن تسمعي عني في الأخبار بعد أن أموت”، وأضاف: “هذا آخر وداع لي.. أحبك.. أراك مرة أخرى في حياة أخرى “.

وردت عليها باتون: “أودري! لديك الكثير من الحياة لتعيشها أدعو الله أن يحفظك “.

Nashville school shooter Audrey Hale’s ‘suicide note’ revealed https://t.co/vYSqZ9P2I6 pic.twitter.com/icgwKtkxzV — New York Post (@nypost) March 28, 2023

وردا على ذلك، كتبت هيل: “أعرف ولكني لا أريد أن أعيش. أنا آسفه جدا. أنا لا أحاول إزعاجك أو جذب الانتباه. أنا فقط بحاجة إلى الموت، أردت أن أخبرك أولاً لأنك أجمل شخص رأيته وعرفته طوال حياتي ” وأضافت: “عائلتي لا تعرف ماذا سأفعل يوما ما سيكون هذا أكثر منطقية لقد تركت ورائي أكثر من أدلة كافية، لكن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث”.

وبعد لحظات أطلقت هيل النار على الأبواب الأمامية لمدرسة العهد، وهي أكاديمية مسيحية خاصة، وسارت داخلها ممسكة ببندقيتين هجوميتين ومسدس.

وقتلت ثلاثة أطفال في التاسعة من العمر وثلاثة موظفين قبل أن تطلق الشرطة النار عليها في الساعة 10:27 صباحًا بعد 14 دقيقة من تلقيهم مكالمة حول حادث اطلاق النار.

وقالت باتون لـ NewsChannel 5: “حاولت مواساتها وتشجيعها ثم تواصلت مع خط مساعدة منع الانتحار بعد أن تلقيت تعليمات من والدي في الساعة 10:08 صباحًا”. وأضافت: “شاركت أودري مع الآخرين أنها كانت ذات ميول انتحارية في الماضي وعرفت أن تأخذ هذا الأمر بجدية”.

واتصلت صديقتها بخط ناشفيل غير المخصص للطوارئ في الساعة 10:14 صباحًا وانتظرت لمدة سبع دقائق تقريبًا قبل التحدث مع شخص قال إنهم سيرسلون ضابطًا إلى منزلي، وقالت باتون للمحطة “لم يأت أحد الضباط إلى منزلي حتى الساعة 3:29 مساءً”، وأضافت : “بعد مكالمات هاتفية من الأصدقاء وتم الكشف عن اسم أودري بصفتها مطلق النار في مدرسة العهد في ناشفيل، وعلمت أن أودري كانت مطلق النار وأنها تواصلت معي قبل إطلاق النار”.

وأضافت باتون: “قلبي مع جميع العائلات المتضررة وأنا محطمة لما حدث”.

وقالت الشرطة إنها تركت ورائها بيانا وخريطة استخدمتها للتخطيط للمجزرة.