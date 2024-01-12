"ارفعوا أيديكم عن اليمن".. مظاهرة في واشنطن احتجاجا على القصف الأمريكي

تجمع بضع عشرات من النشطاء المناهضين للحرب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وخارج البيت الأبيض في واشنطن في وقت متأخر من أمس الخميس احتجاجا على القصف الأمريكي البريطاني لأهداف عسكرية للحوثيين في اليمن وقالوا إن الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر والتي يقول الحوثيون إنها لإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون في تايمز سكوير شعارات مثل “ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط” و”ارفعوا أيديكم عن اليمن” و”ارفعوا أيديكم عن غزة”.

Around 50 people are protesting outside the White House with chants of “Free Palestine” following the U.S. air strikes in Yemen. @7NewsDC pic.twitter.com/8Jl5C6dfyI — Rebecca Turco (@RebeccaTurcoTV) January 12, 2024

ولوح المتظاهرون بالقرب من البيت الأبيض بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات مكتوب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا قصف اليمن”.

وتمثل الضربات في اليمن واحدة من أكثر العلامات وضوحا حتى الآن على اتساع رقعة الحرب في غزة منذ اندلاعها في أكتوبر تشرين الأول، رغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها قالوا في بيان مشترك إنه لا توجد نية لتصعيد التوترات.

At the White House now. Hands off Yemen. Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/ylb2xpzWyQ — Michael Galant (@michael_galant) January 12, 2024

واستهدف الحوثيون المتحالفون من إيران، والذين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن، سفنا تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسار سفنها واتخاذ مسارات أطول.

ونظم احتجاجات أمس الخميس تحالف إيه.إن.إس.دبليو.إي.آر، وهي اختصار لعبارة “تحركوا الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية” باللغة الانجليزية.

وقالت حركة الحوثي على منصة إكس إنها تعتبر الضربات في اليمن “تصعيدا كبيرا” قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

وفجرت حرب غزة احتجاجات في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة تشمل أماكن قريبة من المطارات والجسور في مدينة نيويورك ولوس انجليس، كما أدت إلى وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن بالقرب من مبنى الكونجرس.