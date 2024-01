"ارفعوا أيديكم عن اليمن".. مظاهرة في واشنطن احتجاجا على القصف الأمريكي

تجمع بضع عشرات من النشطاء المناهضين للحرب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وخارج البيت الأبيض في واشنطن في وقت متأخر من أمس الخميس احتجاجا على القصف الأمريكي البريطاني لأهداف عسكرية للحوثيين في اليمن وقالوا إن الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر والتي يقول الحوثيون إنها لإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون في تايمز سكوير شعارات مثل “ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط” و”ارفعوا أيديكم عن اليمن” و”ارفعوا أيديكم عن غزة”.

Around 50 people are protesting outside the White House with chants of “Free Palestine” following the U.S. air strikes in Yemen. @7NewsDC pic.twitter.com/8Jl5C6dfyI

— Rebecca Turco (@RebeccaTurcoTV) January 12, 2024