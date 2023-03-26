ازالة علم هندوراس من داخل وزارة الخارجية التايوانية

قال شاهد من رويترز إن علم دولة هندوراس أزيل الأحد من داخل وزارة الخارجية التايوانية في العاصمة تايبه.

وتضع تايوان أعلام الحلفاء الدبلوماسيين لها داخل المدخل الرئيسي للوزارة.

يأتي إزالة العلم بعد أن قررت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية تايوان مؤتمرا صحفيا في وزارته اليوم الاحد 26\3\2023.

هذا وكانت في وقت سابق قالت حكومة هندوراس إنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين التي تعمل على تعزيز وجودها في أمريكا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على تويتر “تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها”.

وأضافت الوزارة أن هندوراس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمي مع تايوان.

ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.