ازدهار الصين الذي دام 40 عامًا انتهى.. ماذا بعد؟

لعقود من الزمان، عززت الصين اقتصادها من خلال الاستثمار في المصانع وناطحات السحاب والطرق، وقد أثار النموذج فترة غير عادية من النمو انتشلت الصين من الفقر وحولتها إلى عملاق عالمي غسلت براعته في التصدير في جميع أنحاء العالم.

ولكن وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد تم الآن كسر هذا النموذج، فقد أصبحت الصين أقل منطقية الآن لأن البلاد تغرق في الديون وتنفد من الأشياء التي يجب بناؤها، وأجزاء من الصين مثقلة بالجسور والمطارات غير المستغلة والملايين من الشقق شاغرة، كذلك، انخفضت عوائد الاستثمار بشكل حاد، حيث تمتد مؤشرات المتاعب إلى ما وراء البيانات الاقتصادية الكئيبة للصين إلى المقاطعات البعيدة، بما في ذلك مقاطعة يونان في الجنوب الغربي، والتي قالت مؤخرًا إنها ستنفق ملايين الدولارات لبناء منشأة جديدة للحجر الصحي لـ Covid-19، بحجم ثلاثة ملاعب كرة قدم تقريبًا، على الرغم من أن الصين أنهت سياسة “صفر كوفيد” منذ أشهر، وبعد فترة طويلة من انتقال العالم من الوباء.

ومع ضعف الاستثمار الخاص وتراجع الصادرات، يقول المسؤولون إنه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الاقتراض والبناء لتحفيز اقتصاداتهم، ويعتقد الاقتصاديون الآن أن الصين تدخل حقبة من النمو الأبطأ بكثير، والتي تفاقمت بسبب التركيبة السكانية غير المواتية واتساع الانقسام مع الولايات المتحدة وحلفائها، مما يعرض الاستثمار الأجنبي والتجارة للخطر.

فبدلاً من مجرد فترة ضعف اقتصادي، قد يكون هذا بمثابة تعتيم لعصر طويل، ويقول آدم توز، أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا والمتخصص في الأزمات الاقتصادية: “نشهد نقلة في السرعة فيما كان المسار الأكثر دراماتيكية في التاريخ الاقتصادي”.

كيف سيبدو المستقبل؟

يضع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين عند أقل من 4٪ في السنوات المقبلة، أي أقل من نصف رصيده لمعظم العقود الأربعة الماضية. كما تشير شركة Capital Economics، وهي شركة أبحاث مقرها لندن، إلى تباطؤ نمو الاتجاه الصيني إلى 3٪ من 5٪ في عام 2019، وسينخفض إلى حوالي 2٪ في عام 2030.

بهذه المعدلات، قد تفشل الصين في تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس شي جين بينغ في عام 2020 لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على الصين أن تخرج من صفوف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط وقد يعني أن الصين لم تكن أبدًا. كما تتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، وطموحها الطويل.

لقد فاتت العديد من التوقعات السابقة بشأن التراجع الاقتصادي الصيني الهدف. إن صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة المزدهرة في الصين تذكرنا بقدرتها على الهيمنة على الأسواق. كما يمكن للتوترات مع الولايات المتحدة أن تحفز الصين على تسريع الابتكارات في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وفتح آفاق جديدة للنمو. ولا يزال لدى بكين أدوات تسحبها لتحفيز النمو إذا اختارت ذلك، مثل توسيع الإنفاق المالي. ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون على نطاق واسع أن الصين دخلت فترة أكثر صعوبة، حيث تؤدي الأساليب السابقة لتعزيز النمو إلى تناقص العوائد.

كما أن السكان في سن العمل في الصين إجمالي عامل نمو الإنتاجية في الصين، والتغير السنوي متوسط عائد الأصول للشركات الصينية المتوقع 1 مليار 5٪ 10٪ مملوكة للقطاع الخاص مملوكة للدولة. بعض هذه السلالات كانت واضحة قبل الجائحة، حيث كانت بكين قادرة على الحفاظ على النمو مستمراً من خلال الاقتراض أكثر والاعتماد على سوق الإسكان المزدهر، والذي شكل في بعض السنوات أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

أدى النجاح الأولي الذي حققته البلاد في احتواء Covid-19، وزيادة الإنفاق على الوباء من قبل المستهلكين الأمريكيين، إلى إخفاء مشاكل الصين الاقتصادية. لقد برزت فقاعة الإسكان منذ ذلك الحين، وانحسر الطلب الغربي على المنتجات الصينية ووصل الاقتراض إلى مستويات غير مستدامة. ولقد أصبحت الآفاق مظلمة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. حيث تقلص النشاط الصناعي، وتراجعت الصادرات، ووصلت بطالة الشباب إلى مستويات قياسية.

تعتبر شركة Country Garden Holdings، إحدى أكبر مطوري العقارات الباقيين في البلاد، على أعتاب تعثر محتمل حيث ينزلق الاقتصاد الكلي إلى الانكماش.

تباطؤ مثل اليابان؟

يعتقد بعض الاقتصاديين أن تباطؤ الصين قد يتحول إلى ركود طويل الأمد على غرار ما شهدته اليابان منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما أدى انفجار فقاعتها العقارية إلى أعوام من الانكماش ونمو محدود.

ومع ذلك، على عكس اليابان، ستدخل الصين مثل هذه الفترة قبل أن تصل إلى مكانة العالم الغني، حيث يكون دخل الفرد أقل بكثير من الاقتصادات الأكثر تقدمًا. حيث بلغ الدخل القومي للفرد في الصين حوالي 12850 دولارًا في العام الماضي، أي أقل من الحد الأدنى الحالي البالغ 13845 دولارًا والذي يصنفه البنك الدولي على أنه الحد الأدنى لبلد “الدخل المرتفع”، كما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في اليابان في عام 2022 حوالي 42،440 دولارًا أمريكيًا، وكان في الولايات المتحدة حوالي 76،400 دولارًا أمريكيًا.

يمكن أن يؤدي ضعف الاقتصاد الصيني أيضًا إلى تقويض الدعم الشعبي لشي، أقوى زعيم صيني في العقود الأخيرة، على الرغم من عدم وجود مؤشر حالي على معارضة منظمة. حيث يشعر بعض المحللين الأمريكيين بالقلق من أن بكين قد تستجيب لنمو أبطأ من خلال أن تصبح أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج، مما يزيد من مخاطر الصراع، بما في ذلك احتمال حدوث صراع حول جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

في العاشر من أغسطس لجمع التبرعات السياسية، وصف الرئيس بايدن مشاكل الصين الاقتصادية بأنها “قنبلة موقوتة” يمكن أن تدفع قادتها إلى “فعل أشياء سيئة”.

وردت بكين بتعليق من وكالة أنباء شينخوا الرسمية، قائلة إن بايدن “يعتزم اعتبار تشويه سمعة الصين كجزء من “استراتيجيته الكبرى” للتصدي لمشاكل أمريكا الاقتصادية”. كما وصف التعليق الانتعاش الاقتصادي الصيني هذا العام بأنه قوي، على الرغم من بعض التحديات.

اتخذ المسؤولون الصينيون بعض الخطوات المتواضعة لإنعاش النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وتعهدوا ببذل المزيد إذا ساءت الظروف. لم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الذي يتعامل مع الاستفسارات الإعلامية لقيادة الصين، على الأسئلة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في 16 أغسطس: “لقد بالغ بعض السياسيين ووسائل الإعلام الغربية في تضخيم الصعوبات الحالية في التعافي الاقتصادي الصيني بعد كوفيد وزادوا من حدتها”.

“القرن الصيني”

يمثل الانتقال تغييرًا مذهلاً. حيث تحدت الصين باستمرار الدورات الاقتصادية في العقود الأربعة منذ أن بدأ دنغ شياو بينغ حقبة “الإصلاح والانفتاح” في عام 978 ، واحتضنت قوى السوق وفتحت الصين على الغرب، لا سيما من خلال التجارة والاستثمار الدوليين.

خلال تلك الفترة، زادت الصين من دخل الفرد 25 ضعفًا وانتشلت أكثر من 800 مليون صيني من براثن الفقر، وفقًا للبنك الدولي – أكثر من 70٪ من إجمالي الحد من الفقر في العالم. حيث تطورت الصين من دولة عانت من المجاعة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر منافس لأمريكا على القيادة. وانبهر الأكاديميون بصعود الصين لدرجة أن البعض أشار إلى “القرن الصيني”، حيث تهيمن الصين على الاقتصاد والسياسة العالميين، على غرار الطريقة التي عُرف بها القرن العشرين باسم “القرن الأمريكي”.

كان انتعاش الصين مدعومًا بمستويات عالية غير معتادة من الاستثمار المحلي في البنية التحتية والأصول الصلبة الأخرى، والتي شكلت حوالي 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في المتوسط بين عامي 2008 و 2021. وذلك مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 25٪ وحوالي 20٪ في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات البنك الدولي. كان هذا الإنفاق الضخم ممكناً جزئياً من خلال نظام “القمع المالي” الذي حددت فيه البنوك الحكومية معدلات منخفضة على الودائع، مما يعني أنها تستطيع جمع الأموال بشكل غير مكلف وتمويل مشاريع البناء. كما أضافت الصين عشرات الآلاف من الأميال من الطرق السريعة، ومئات المطارات، وأكبر شبكة قطارات عالية السرعة في العالم.

بمرور الوقت، ومع ذلك، أصبح الدليل على الإفراط في البناء واضحًا. حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي خُمس الشقق في المناطق الحضرية في الصين، أو ما لا يقل عن 130 مليون وحدة سكنية، كانت غير مأهولة في عام 2018، وهي أحدث البيانات المتاحة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة جنوب غرب الصين للتمويل والاقتصاد. كما ذكرت تقارير إعلامية صينية أن محطة سكة حديد عالية السرعة في دانتشو، وهي مدينة في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، تكلف بناءها 5.5 مليون دولار، لكن لم يتم استخدامها أبدًا لأن طلب الركاب كان منخفضًا للغاية. وقالت حكومة هاينان إن إبقاء المحطة مفتوحة سيؤدي إلى “خسائر فادحة”.

وقد باءت الجهود المبذولة للوصول إلى الحكومة المحلية بالفشل. تضم قويتشو، وهي واحدة من أفقر المقاطعات في البلاد حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 7200 دولار العام الماضي، أكثر من 1700 جسر و 11 مطارًا، أي أكثر من إجمالي عدد المطارات في أكبر أربع مدن في الصين. وكان لدى المقاطعة ديون مستحقة تقدر بنحو 388 مليار دولار في نهاية عام 2022، وفي أبريل كان عليها طلب المساعدة من الحكومة المركزية لدعم ماليتها.

قال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، إن الصعود الاقتصادي للصين يماثل ما مر به العديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى خلال فترات التحضر السريع، وكذلك ما شهدته الدول الأوروبية مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية عزز النمو.

في الوقت نفسه، تشبه عقود من البناء المفرط في الصين طفرة تشييد البنية التحتية في اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، مما أدى إلى زيادة الاستثمار. وقال: “النقطة الرئيسية هي أنهم يواجهون عوائد متناقصة في بناء الأشياء. هناك حدود إلى أي مدى يمكنك الذهاب معها”.

مع تلبية العديد من الاحتياجات، يقدر الاقتصاديون أن على الصين الآن استثمار حوالي 9 دولارات لإنتاج كل دولار من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من أقل من 5 دولارات قبل عقد، وما يزيد قليلاً عن 3 دولارات في التسعينيات. كما انخفض العائد على الأصول من قبل الشركات الخاصة إلى 3.9٪ من 9.3٪ قبل خمس سنوات، وفقًا لبيرت هوفمان، رئيس معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية. وتراجعت عائدات الشركات الحكومية إلى 2.8٪ من 4.3٪. في غضون ذلك، تتقلص القوة العاملة في الصين ، ويتباطأ نمو الإنتاجية. من الثمانينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين، ساهمت مكاسب الإنتاجية بنحو ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، وفقًا لتحليل هوفمان. وقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من السدس في العقد الماضي.

تعميق الديون

كان الحل في أجزاء كثيرة من البلاد هو الاستمرار في الاقتراض والبناء. حيث ارتفع إجمالي الديون، بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها مختلف المستويات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، إلى ما يقرب من 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني اعتبارًا من عام 2022، متجاوزًا المستويات الأمريكية وأقل من 200٪ في عام 2012، وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية. وتحملت المدن الكثير من الديون. نظرًا لقيود بكين في قدرتها على الاقتراض مباشرة لتمويل المشاريع، فقد لجأوا إلى أدوات التمويل خارج الميزانية العمومية التي من المتوقع أن تصل ديونها إلى أكثر من 9 تريليونات دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تقدر مجموعة Rhodium Group، وهي شركة أبحاث اقتصادية مقرها نيويورك، أن حوالي 20 ٪ فقط من شركات التمويل التي تستخدمها الحكومات المحلية لتمويل المشاريع لديها احتياطيات نقدية كافية للوفاء بالتزامات الديون قصيرة الأجل، بما في ذلك السندات المملوكة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب. في يونان، موقع مركز الحجر الصحي العملاق، أدى الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى رفع النمو لسنوات. وقد أنفق المسؤولون مئات المليارات من الدولارات بما في ذلك على أطول جسر معلق في آسيا، وأكثر من 6000 ميل من الطرق السريعة ومطارات أكثر من العديد من المناطق الأخرى في الصين. كما عززت المشاريع السياحة وساعدت على توسيع تجارة منتجات يونان بما في ذلك التبغ والآلات والمعادن.

من عام 2015 إلى عام 2020، كانت يونان واحدة من أسرع المناطق نموًا في الصين. وقد ضعف النمو في السنوات القليلة الماضية. كما أثر تراجع سوق العقارات على الموارد المالية المحلية بشدة، حيث تنخفض عائدات مبيعات الأراضي.

ارتفعت نسبة الديون إلى الإيرادات في يونان إلى 151٪ في عام 2021، متجاوزة مستوى 150٪ الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنه مثير للقلق، وارتفع من 108٪ في عام 2019، وفقًا لوكالة تصنيف Lianhe الصينية. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا العام إن شركات التمويل التي تستخدمها المقاطعة لتمويل بناء البنية التحتية كانت محفوفة بالمخاطر بسبب حجم قروضها والوضع المالي المتوتر للحكومة. ومع ذلك، استمرت يونان في تفريخ المخططات الكبيرة.

في أوائل عام 2020، قالت حكومة يونان إنها تخطط لإنفاق ما يقرب من 500 مليار دولار على مئات من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 15 مليار دولار برنامج يهدف إلى تحويل المياه من أجزاء من نهر اليانغتسي إلى المركز الجاف للمقاطعة. وقد أدرجت خطة فبراير الصادرة عن مدينة وينشان في يونان، مركز الحجر الصحي “الدائم” كواحد من عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بمجرد أن قدمت الحكومة عرضًا رسميًا في يونيو لبناءه، شكك السكان المحليون في استخدام الأموال. وكتب أحد مستخدمي Weibo، منصة تدوين صغيرة شهيرة في الصين: “إنه إهدار للمال”. وأكد مسؤول في يونان خطة بناء منشأة الحجر الصحي، والتي من المتوقع أن تكتمل في نهاية هذا العام، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

إحكام الرقابة

في أروقة السلطة في بكين، أدرك كبار المسؤولين أن نموذج النمو في العقود الماضية بلغ حدوده القصوى. في خطاب فظ أمام جيل جديد من قادة الحزب العام الماضي، استهدف شي المسؤولين لاعتمادهم على الاقتراض من أجل البناء لتوسيع الأنشطة الاقتصادية. وقال: “يعتقد بعض الناس أن التنمية تعني الاستثمار في المشاريع وتوسيع نطاق الاستثمارات”، بينما حذر: “لا يمكنك السير على المسار القديم بأحذية جديدة”.

لم يفعل شي وفريقه الكثير حتى الآن للابتعاد عن نموذج النمو القديم للبلاد. حيث يقول الاقتصاديون إن الحل الأكثر وضوحًا هو أن تتحول الصين نحو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وصناعات الخدمات، مما سيساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً يشبه إلى حد كبير اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ويشكل استهلاك الأسر حوالي 38٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، دون تغيير نسبيًا في السنوات الأخيرة، مقارنة بحوالي 68٪ في الولايات المتحدة، وفقًا للبنك الدولي.

إن تغيير ذلك يتطلب من حكومة الصين اتخاذ إجراءات تهدف إلى تشجيع الناس على الإنفاق أكثر والادخار أقل. ويمكن أن يشمل ذلك توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضئيلة نسبيًا في الصين مع إعانات صحية وبطالة أكبر. لا يزال شي وبعض مساعديه متشككين في الاستهلاك على الطريقة الأمريكية، والذي يرون أنه مضيعة في الوقت الذي يجب أن ينصب فيه تركيز الصين على تعزيز قدراتها الصناعية والاستعداد لصراع محتمل مع الغرب، كما يقول الأشخاص المطلعون على صناعة القرار في بكين. كما تشعر القيادة بالقلق من أن تمكين الأفراد من اتخاذ المزيد من القرارات بشأن كيفية إنفاق أموالهم يمكن أن يقوض سلطة الدولة، دون توليد هذا النوع من النمو الذي تريده بكين. انتقد خبراء اقتصاديون داخل الصين وخارجها خطة أُعلن عنها في أواخر يوليو لتشجيع الاستهلاك لافتقارها إلى التفاصيل. واقترحت الترويج للأحداث الرياضية والثقافية، ودفعت ببناء المزيد من المتاجر الصغيرة في المناطق الريفية.

بدلاً من ذلك، مسترشدة بالرغبة في تعزيز السيطرة السياسية، فقد ضاعفت قيادة شي من تدخل الدولة لجعل الصين قوة صناعية أكبر، قوية في الصناعات التي تفضلها الحكومة مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. في حين أن الخبراء الأجانب لا يشككون في قدرة الصين على إحراز تقدم في هذه المجالات، إلا أنهم ليسوا كافيين وحدهم لرفع الاقتصاد بأكمله أو خلق فرص عمل كافية لملايين خريجي الجامعات الذين يدخلون سوق العمل، كما يقول الاقتصاديون.

أنفقت بكين مليارات الدولارات لمحاولة بناء صناعة أشباه الموصلات في البلاد وتقليل اعتمادها على الغرب. وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاج الرقائق الأقل تعقيدًا، ولكن ليس أشباه الموصلات المتقدمة التي تنتجها شركات مثل Taiwan Semiconductor Manufacturing. من بين المشاريع التي فشلت، كان هناك مسبكان بارزان تلقيا مئات الملايين من الدولارات كدعم حكومي. في الأسبوع الماضي، تمامًا كما أصدرت بكين وابلًا من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، نشرت المجلة الأولى للحزب، تشيوشي، خطابًا ألقاه شي قبل ستة أشهر لكبار المسؤولين، أكد فيه الزعيم على أهمية التركيز على الأهداف طويلة المدى بدلاً من السعي وراء الثروة المادية على النمط الغربي. وقال شي في الخطاب “يجب علينا التحلي بالصبر التاريخي والإصرار على إحراز تقدم مطرد خطوة بخطوة”.