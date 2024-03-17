ازدياد اهتمام الروس بشراء العقارات في الصين

كشفت دراسة أجرتها أكاديمية التسويق عبر الإنترنت MAED إلى أن الصين أصبحت الدولة الوحيدة التي بدأ فيها الروس شراء العقارات بشكل أكثر من السابق.

وجاء في الدراسة أنه منذ بداية عام 2023 ازداد اهتمام الروس بشراء العقارات الصينية بنسبة 87%.

ويأتي ذلك رغم تراجع اهتمام المواطنين الروس بشراء العقارات في الخارج بنسبة 47% منذ بداية عام 2023.

بالمقابل، انخفض شراء الروس للعقارات السكنية في الأرجنتين بواقع (-85%) وتركيا (-71%) وإسرائيل (-68%) وقبرص (-55%) والبرتغال (-54%).

وبحسب الدراسة ذاتها، تحتل الإمارات المركز الأول بين الدول التي يشتري فيها الروس العقارات تليها تركيا وتايلاند، فيما تحتل إسبانيا وكازاخستان المركزين الرابع والخامس.