الثلاثاء 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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ازمة تثير الغضب.. حملة تبرعات لعائلة الشرطي الذي قتل الشاب الفرنسي نائل

منذ 31 دقيقة
الفتى الفرنسي نائل

الفتى الفرنسي نائل

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مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع الفرنسية بعد مقتل شاب من أصل جزائري مغربي عمره 17 عامًا على يد شرطي.

انعكست المظاهرات على الشارع الفرنسي، بحيث تحولت الى حملات تبرع او مساندات مالية مع القتيل والشرطي، لكن المفارقة ان الشرطي حصل على نسبه اعلى من التبرعات بحيث حصلت والدة القتيل على ما يزيد عن 200 الف يورو بينما تم جمع على صفحة “go fund me” لدعم اسرة الشرطي على مبلغ مليون يورو.

اما الشخص الذي اراد جمع التبرعات للشرطي فهو الخبير الاقتصادي ذو اصول مصرية جان مسيحة وعضو سابق في حزب اليميني الفرنسي.

ونشر مسيحة عبر حسابه الخاص على تويتر تغريدة قال من خلالها، “ان ماكرون اخذ على عاتقه قضية نائل ونحن نتولى قضية الشرطي، هذا الشرطي المثالي فلوريان ام قام بواجبه فقط”.

ولم تمر هذه التغريدة مرور الكرام بحيث عارض العديد هذه الحملة.

هذا وبلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية قبل أيام، حوالي 55 مليون يورو، بينما كشف استطلاع للرأي أنّ الفرنسيين يؤيدون فرض حالة الطوارئ، بعد الأحداث الأخيرة.

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