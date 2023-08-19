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اسبانيا.. إجلاء سكان في تينيريفي مع استمرار حرائق الغابات

منذ ساعة واحدة
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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أجلت السلطات الإسبانية مزيدا من السكان من منازلهم في جزيرة تينيريفي صباح اليوم السبت 19\8\2023 إذ ظلت حرائق الغابات المستعرة إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة، لكن النيران حتى الآن لم تطل مناطق سياحية رئيسية.

وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء من مساء أمس الجمعة 18\8\2023 إلى اليوم.

واندلع الحريق الأربعاء في متنزه وطني جبلي بجوار بركان تيده، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة في وقت متأخر أمس الجمعة 18\8\2023 إن نحو 12 ألف فدان تضررت في منطقة محيطها 50 كيلومترا وإن سبعة آلاف شخص أُجلوا أو حوصروا في منازلهم.

ووصف كلافيخو الحريق قبل أيام بأنه الأكثر تعقيدا الذي تواجهه جزر الكناري منذ 40 عاما بسبب الأجواء الحارة والجافة والعاصفة بالإضافة إلى وعورة التضاريس.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من الأشخاص صباح اليوم بسبب تفاقم الأحوال الجوية خلال الليل.

وقال مانويل ميراندا عضو مجلس السياسة الإقليمية والتماسك الإقليمي وإدارة الموارد المائية للصحفيين اليوم “تغير الطقس وتعين علينا إخلاء بلدات في شمال تينيريفي وتحديدا خمس مناطق”.

وأضاف ميراندا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الليل بينما قلت الرطوبة واشتدت الرياح.

وأوضح أنه كان من الضروري إجلاء مزيد من الأشخاص بسبب “خطر الحريق ومدى قربه”، مضيفا أن السلطات حتى الآن “تفادت أي خسائر بشرية… وذلك هو هدفنا الرئيسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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