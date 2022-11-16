اسبانيا: الهجمات على أوكرانيا خلال قمة العشرين تظهر ازدراء بوتين للقواعد الدولية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث الأربعاء إن الهجمات التي شهدتها أوكرانيا، خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الأسبوع تظهر ازدراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقواعد الدولية.

كما حمل سانشيث في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة روسيا مسؤولية الأزمات في أسواق الغذاء والطاقة.

ويذكر ان روسيا قصفت مدنا ومنشآت طاقة في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء 15\11\2022، بالتزامن مع قمة لقادة مجموعة العشرين تنعقد في بالي بإندونيسيا وتهيمن عليها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأمطرت روسيا بوابل من الصواريخ مناطق وأحياء من مدن من بينها العاصمة كييف ولفيف وريفنه في الغرب وخاركيف في الشمال الشرقي وكريفي ريه وبولتافا في الوسط وأوديسا في الجنوب وجيتومير في الشمال.