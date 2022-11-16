الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسبانيا: الهجمات على أوكرانيا خلال قمة العشرين تظهر ازدراء بوتين للقواعد الدولية

منذ ساعة واحدة
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث الأربعاء إن الهجمات التي شهدتها أوكرانيا، خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الأسبوع تظهر ازدراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقواعد الدولية.

كما حمل سانشيث في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة روسيا مسؤولية الأزمات في أسواق الغذاء والطاقة.

ويذكر ان روسيا قصفت مدنا ومنشآت طاقة في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء 15\11\2022، بالتزامن مع قمة لقادة مجموعة العشرين تنعقد في بالي بإندونيسيا وتهيمن عليها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأمطرت روسيا بوابل من الصواريخ مناطق وأحياء من مدن من بينها العاصمة كييف ولفيف وريفنه في الغرب وخاركيف في الشمال الشرقي وكريفي ريه وبولتافا في الوسط وأوديسا في الجنوب وجيتومير في الشمال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن البولندي يجتمع مرة أخرى بعد الهجمات الصاروخية
الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ميدفيديف يحذر.. الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى
المؤشر نيكي
المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع وسط مخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول