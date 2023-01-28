اسبانيا.. ضبط 4.5 طن من الكوكايين بقيمة 114 مليون دولار

قالت الشرطة الإسبانية في بيان اليوم السبت 28\1\2023، إنها صادرت 4.5 طن من الكوكايين، وهي كمية تقدر قيمتها بنحو 105 ملايين يورو (114 مليون دولار)، بعد مداهمة سفينة لنقل الماشية قبالة جزر الكناري الأسبوع الماضي.

وتوقفت السفينة في موانئ في نحو 12 دولة قبل مداهمتها يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إن مهربي المخدرات بدأوا في استخدام سفن الماشية لأن تتبع المهربات غير المشروعة بها يكون أصعب على الشرطة.

وقال بيان الشرطة الإسبانية “التنظيمات الدولية تعيد تحديث نفسها لنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، باستغلال الماشية لجعل السيطرة عليها وتحديد مكانها أصعب”.

وألقت الشرطة القبض على 28 من أفراد طاقم السفينة أوريون 5 التي ترفع علم توجو، والتي تم تتبعها من كولومبيا في عملية للسلطات الإسبانية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشرطة توجو.

وأفرغت الشرطة عشرات الصناديق التي تحتوي على الكوكايين على جانب الميناء في لاس بالماس بجزيرة جران كناريا.