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استئناف الإجلاء من أفغانستان

15 - أكتوبر - 2021
من عمليات الإجلاء في مطار كابل

من عمليات الإجلاء في مطار كابل - ارشيفية

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قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ في تقرير لها، إن ”الولايات المُتحدة تُخطط لاستئناف رحلات الإجلاء المنتظمة من أفغانستان قبل نهاية العام الجاري؛ لمساعدة المواطنين الأمريكيين والمُقيمين وبعض طالبي التأشيرات على مغادرة البلاد، وهو جهد سيتطلب التنسيق مع حركة طالبان والحكومات الأخرى“.

وأضافت الصحيفة: ”لا يزال مطار كابول الدولي مُغلقا أمام طيران الركاب العادي، ولا يزال من غير الواضح من سيتولى إدارة مراقبة الحركة الجوية والعمليات الأرضية هناك“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن ”الوزارة لم تُحدد موعدا بعد لاستئناف رحلات الإجلاء لأنها لا تزال تعمل من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، ومن بين القضايا التي يجري العمل عليها وثائق للمسافرين، والسماح بالطيران في المجال الجوي لدول أخرى، والإجراءات مع طالبان والحكومات الأجنبية الأخرى“.

وقالت: ”تُطالب طالبان معظم المسافرين الأفغان بالحصول على جوازات سفر، وهي مشكلة بالنسبة لبعض الأفغان الذين يخشون خطر الانتقام بعد العمل في الحرب الأمريكية وجهود إعادة الإعمار على مدى العقدين الماضيين“.

وأوضحت ”الجورنال“ في تقريرها: ”سيتم منح الأولوية للمقاعد في رحلات الإجلاء للمواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في البلاد، والمُقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين“.

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