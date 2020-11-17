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“استئناف التنسيق” الفلسطيني-الإسرائيلي

منذ 6 دقائق
محمود عباس وبنيامين نتنياهو

محمود عباس وبنيامين نتنياهو

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أعلن الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، استئناف التنسيق بينهما، بعد تلقي الجانب الفلسطيني “رسائل رسمية” تؤكد التزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، على حسابه في تويتر: “على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بذلك، سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.

ونقل مراسل سكاي نيوز عن مسؤول إسرائيلي كبير، تأكيده أن “اجتماعا عاجلا سيعقد قريبا مع مسؤولين فلسطينيين، لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق مع إسرائيل”.

وقبل نحو أسبوع، رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه “حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات دون أعذار”.

وقال أبو ردينة إن “القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة”، بحسب “سكاي نيوز”.

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