الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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استئناف الشحنات إلى أوروبا يعزز صادرات فنزويلا النفطية

منذ 31 دقيقة
منشأة نفطية في فنزويلا

منشأة نفطية في فنزويلا

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أظهرت بيانات لتتبع السفن ووثائق من شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا أن أول شحنات في عامين من الخام الفنزويلي إلى أوروبا ساعدت في رفع صادرات البلد العضو بمنظمة أوبك بنسبة 61 في المئة الشهر الماضي بعد سلسلة انتكاسات في وقت سابق هذا العام.

وبدأت إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية استلام خام فنزويلي بعد تلقي ضوء أخضر من وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء القرار الأمريكي في إطار تحرك لمساعدة أوروبا في التعويض عن فقدان النفط من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. كما أنه يمثل خطوة للأمام نحو علاقات أفضل بين كراكاس وواشنطن.

وبحسب الوثائق وبيانات من رفينيتيف، شحنت شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة 630 ألف و500 برميل يوميا في المتوسط من الخام والوقود في يونيو حزيران، بزيادة 61 بالمئة عن الشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى أن حوالي ثلثي إجمالي الصادرات ذهبت إلى آسيا. وتلقت كوبا، التي تجد صعوبة في تلبية الطلب المحلي بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود، حوالي 66 ألف و400 برميل يوميا من الخام والوقود من حليفتها.

    المصدر :
  • رويترز

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