استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعليقها لفترة وجيزة

قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إنه من المقرر استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا للسفن المتجهة شمالا اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد بعد تعليقها بسبب عطل في مرساة إحدى السفن.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، فقد تحررت مرساة الناقلة بيريا التي ترفع علم ليبيريا من تلقاء نفسها بسبب سوء الأحوال الجوية قرب منطقة جسر السلطان سليم الأول في أثناء مرورها عبر المضيق وتم إرسال زوارق القطر للمساعدة.

وأضاف التقرير أن القاطرات سترافق السفينة حتى منطقة مرسى كوتشوك شكمجة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها خفر السواحل التركي، حركة سفن الشحن في مضيق البوسفور، ففي 13 فبراير الماضي، علقت السلطات التركية، حركة السفن في مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين، وذلك بسبب عملية إنقاذ سفينة.

في سياق ذلك قالت وكالة تريبيكا للشحن، في بيان صادر عنها: “أنه من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش”.

وفي شهر يناير الماضي، تكررت عمليات تعليق الملاحة في مضيق البوسفور، لأسباب من بينها جنوح سفن هناك، أو عوامل الطقس.