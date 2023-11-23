الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استبعاد فرضية تفجير قنبلة بعد مقتل 2 في انفجار سيارة على معبر بين أمريكا وكندا

منذ دقيقة واحدة
انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

A A A
طباعة المقال

قال مصدر مطلع على التحقيقات الأولية إن سائقا وراكبا لقيا حتفهما الأربعاء في انفجار سيارة على معبر رينبو بريدج الذي يربط كندا بالولايات المتحدة، لكن تم استبعاد فرضية انفجار قنبلة كسبب للانفجار.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الإرهاب لم يُستبعد بعد لأن ملابسات الحادث لم تتحدد للآن.

وأضاف المصدر “لم يُستبعد (الإرهاب) لأننا حقا لا فكرة لدينا عما حدث”.

هذا وأغلقت السلطات الأميركية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار، الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها “تراقب الوضع عن كثب”.

كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن “الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب”.

من جهته، كشف وزير السلامة العامة الكندي أنه “من المبكر القول ما إذا كان الحادث عملا متعمدا”.

وأشار إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
غزة تحت النار
إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل الجمعة
ايتمار بن غفير
غزة تحت النار
بن غفير يهدد بالاستقالة إذا توقفت الحرب على غزة

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"