استبعاد فرضية تفجير قنبلة بعد مقتل 2 في انفجار سيارة على معبر بين أمريكا وكندا

قال مصدر مطلع على التحقيقات الأولية إن سائقا وراكبا لقيا حتفهما الأربعاء في انفجار سيارة على معبر رينبو بريدج الذي يربط كندا بالولايات المتحدة، لكن تم استبعاد فرضية انفجار قنبلة كسبب للانفجار.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الإرهاب لم يُستبعد بعد لأن ملابسات الحادث لم تتحدد للآن.

وأضاف المصدر “لم يُستبعد (الإرهاب) لأننا حقا لا فكرة لدينا عما حدث”.

هذا وأغلقت السلطات الأميركية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار، الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها “تراقب الوضع عن كثب”.

كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن “الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب”.

