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استجواب الغنوشي بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 37 دقيقة
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

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تستجوب وحدة مكافحة الإرهاب زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جمعية خيرية.

وكان الغنوشي من بين 12 من أبرز مسؤولي حزب النهضة الذين جمد البنك المركزي التونسي حساباتهم البنكية في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق وكالة “أسوشيتيد برس”.

كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة عدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وكان قاضٍ تونسي استدعى زعيم حركة النهضة الغنوشي مطلع الشهر الجاري للتحقيق في شبهات غسل أموال، حسب ما أعلنه الحزب نفسه.

يذكر أن هذه القضية فتحت وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها أن أحد قيادات حركة النهضة، انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتٍّ من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية “نماء تونس”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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