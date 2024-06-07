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استخدام الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة خلال موسم الحج

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2024 8:30 صباحًا
السعودية تعلن نجاح موسم الحج
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يشهد موسم الحج هذا العام استخدام الإسفلت المطاطي المرن لأول مرة في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة، بهدف تحسين الصحة العامة للحجاج والارتقاء بجودة حياتهم، حسبما أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أنه تم تطبيق هذا الابتكار بالشراكة مع عدة جهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات.

وتعتمد التقنية على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

ووفقا للصحيفة، فإن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصاً كبار السن الذين يشكلون 53 بالمئة من إجمالي الحجاج، حيث كان يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج.

وأشارت الصحيفة إلى أن 38 بالمئة من الإصابات في موسم الحج، تتركز عادة في منطقة القدم والكاحل، وبالتالي فإن تقنية الإسفلت المرن تساعد في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض.

    المصدر :
  • الحرة
  • وكالات

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