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"استخدمت السكان دروعا بشرية".. القوات الإسرائيلية تقتحم بيت أمر شمال الخليل

منذ 16 دقيقة
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، واعتقلت 14 فلسطينيا ونكلت بهم، فيما دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في البلدة.

وقالت “كتائب شهداء الأقصى – الخليل” في بيان لها: إن “مقاتليها يواصلون التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة لبلدة بيت أمر شمال الخليل، ويخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 14 مواطنا، وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل ومداخلها الـ7، فيما لفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية نكلت بالمعتقلين.

وأظهر مقطع فيديو القوات الإسرائيلية تتخذ من سكان البلدة دروعا بشرية خلال عملية الاقتحام.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، قرية مردا، شمال سلفيت، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وسط انتشار للآليات العسكرية والجنود المشاة في مختلف أنحاء القرية.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

    المصدر :
  • وكالات

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