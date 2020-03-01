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استراليا تسجل أول وفاة بفيروس “كورونا”

قال مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا إن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي صباح الأحد بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.

وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية، أندرو روبرتسون: “نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا”.

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وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس، لكنها في حالة مستقرة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أستراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.

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