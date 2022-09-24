استراليا.. شركة اتصالات تتعرص لواحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية

قالت أوبتوس وهي ثاني أكبر شركة اتصالات في أستراليا السبت، إنها شرعت في التواصل مع عملائها بشأن هجوم إلكتروني أدى إلى الوصول إلى المعلومات الشخصية لما يصل إلى عشرة ملايين منهم في واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية في أستراليا.

وقالت الرئيسة التنفيذية كيلي باير روزمارين‭‭ ‬‬الجمعة إنها تشعر بالغضب والأسف لأن كيانا ينشط خارج أستراليا تمكن من اختراق قاعدة بيانات الشركة الخاصة بمعلومات العملاء، والوصول إلى عناوين المنازل وبيانات رخص القيادة وأرقام جوازات السفر لما يعادل 40 بالمئة من سكان أستراليا.

وفي تحديث السبت، قالت أوبتوس المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات إنها بدأت التواصل مع “جميع العملاء لإبلاغهم بتأثير الهجوم الإلكتروني الذي جرى الإعلان عنه سابقا، إن وجد، على بياناتهم الشخصية”.

وقالت في بيان “سنبدأ بالعملاء الذين ربما تعرضت معلومات بطاقات هوياتهم للاختراق، وسيتم إخطارهم جميعا اليوم. وسنقوم بإبلاغ العملاء الذين لم يتعرضوا لأي تأثير في النهاية”.

وذكرت أن “لم تتعرض أي كلمات مرور أو تفاصيل مالية لاختراق”.