استسلام قياديين اثنين من "بوكو حرام" للجيش النيجيري

كشف الجيش النيجيري عن استسلام قياديين اثنين من تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي لقواته شمال شرقي البلاد.

وقال أبو بكر عبد الله، أحد قادة الجيش النيجيري، إنهم يواصلون عملياتهم ضد “بوكو حرام” في إقليم “بورنو” شمالي شرقي البلاد.

وأضاف في تصريحات، يوم أمس الثلاثاء 26 آذار/مارس الجاري، أنه وخلال هذه العمليات سلّم قياديان من “بوكو حرام” نفسيهما لقوات الجيش.

و”بوكو حرام” تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/ كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي.