الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استسلام قياديين اثنين من "بوكو حرام" للجيش النيجيري

منذ 26 دقيقة
عناصر من جماعة بوكو حرام

عناصر من جماعة بوكو حرام

A A A
طباعة المقال

كشف الجيش النيجيري عن استسلام قياديين اثنين من تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي لقواته شمال شرقي البلاد.

وقال أبو بكر عبد الله، أحد قادة الجيش النيجيري، إنهم يواصلون عملياتهم ضد “بوكو حرام” في إقليم “بورنو” شمالي شرقي البلاد.

وأضاف في تصريحات، يوم أمس الثلاثاء 26 آذار/مارس الجاري، أنه وخلال هذه العمليات سلّم قياديان من “بوكو حرام” نفسيهما لقوات الجيش.

و”بوكو حرام” تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/ كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سلسلة إتش اند إم السويدية
سلسلة إتش اند إم السويدية تسجل أرباحا تشغيلية فاقت التوقعات في الربع/1
إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية
غزة تحت النار
بعد خلاف مع وزير الخارجية البريطاني️.. إقالة المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية
إسلام خليلوف
تكريم فتى مسلم أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
عنصر من شعبة المعلومات
شعبة المعلومات توقع بعصابة سرقة في جبل لبنان.. ومفاجأة حول أحد المتورطين!