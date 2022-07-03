استشهاد أبو عاقلة.. رصاصة الموت تحت المجهر الاسرائيلي بإشراف أميركي

بعد أسابيع من استشهادها، لا تزال قضية الصحفية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” التي قتلها جنود اسرائيليون أثناء تغطيتها لأحداث ميدانية في مخيم جنين، تشغل الأوساط الفلسطينية والدولية.

وفي آخر تطورات القضية، أعلنت إسرائيل أنها ستفحص رصاصة قتلت الصحفية الفلسطينية، لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها، مضيفةً أن مراقبًا أميركيا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات.

وقال الفلسطينيون الذين سلموا الرصاصة إلى منسق أمني أميركي إنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف.

ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر. والولايات المتحدة في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو تموز.

هذا ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمدا. وتنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ، أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.

الى ذلك، اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال ران كوخاف الى أن “الاختبار لن يكون أميركيا. الاختبار سيكون فحصا إسرائيليا مع وجود ممثل أميركي على مدار كل مراحله”.

وأضاف لراديو الجيش “في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون”.

وتابع قائلا “إذا كنا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث”.

في السياق نفسه، قال “أكرم الخطيب” النائب العام للسلطة الفلسطينية إن الاختبار سيجرى في السفارة الأميركية في القدس، لافتًا الى ان الجانب الأميركي قدّم ضمانات بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي اثناء عملية إجراء الاختبار، مضيفا أنه يتوقع عودة الرصاصة اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين من 13 إلى 16 تموز. وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

وقال نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف ساجلوفيتس إن لابيد شارك في “إدارة وصول هذه الرصاصة ونقلها”.