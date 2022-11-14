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استشهاد شابة فلسطينية في سيارتها قرب رام الله

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي

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قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت شابة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (الاثنين 14-11-2022)، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النيران على مركبة كانت تسرع باتجاههم.

والحادث، الذي وقع في بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، هو الأحدث خلال عملية تمشيط عسكري مكثفة للضفة الغربية بدأتها إسرائيل في مارس آذار بعد موجة من الهجمات الفلسطينية في مدنها.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شابة من الخليل عمرها 19 عاما قُتلت بالرصاص. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلا عمره 26 عاما كان برفقة القتيلة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود، الذين كانوا في بيتونيا لاعتقال مسلح مشتبه به، رصدوا “مركبة مثيرة للريبة” تقترب منهم، مضيفا أن السائق، الذي لم يصفه سوى بأنه رجل، زاد السرعة باتجاههم متجاهلا إشارتهم له بالتوقف.

وتابع المتحدث بقوله “ردا على ذلك أطلق الجنود النار على المركبة. تم تحديد الأهداف. الحادث قيد المراجعة”. لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن سقوط قتلى أو مصابين أو تنفيذ اعتقالات.

    المصدر :
  • رويترز

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