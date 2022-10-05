استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد الشاب علاء ناصر زغل 21 عاما متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس.

وأفادت الوزارة في وقت سابق، وصول 3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي من دير الحطب لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس: إصابة بالرأس بشكل مباشر (حرجة للغاية)، إصابتان بالكتف (مستقرة).

وقال تلفزيون فلسطين، إنه أصيب صحفيين من الطاقم ،في استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال في دير الحطب

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس ، وأطلقت نارًا كثيفًا باتجاهه.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، مضيفة أن جيش الاحتلال أغلق الطريق المؤدي إلى قرى: عزموط وسالم ودير الحطب.

وأضافت، إصابه شقيق المطارد المشتبك سلمان عمران بيده، وتم نقله لمستشفى رفيديا.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر، إلى أن جيش الاحتلال يمنع سيارة الإسعاف من دخول بلدة دير الحطب.

وأغلقت قوات الاحتلال، مداخل المستودعات المركزية لوزارة الصحة في قرية سالم شرق نابلس وتمنع الموظفين من الدخول أو الخروج، وأطلقت قنابل الصوت داخل ساحات المستودعات.

فيما أفادت كتيبة نابلس، أن سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى يخوضون الان اشتباكات مع قوات الاحتلال المحاصرة لبيت المجاهد: سلمان عمران في بلدة دير الحطب قرب نابلس.