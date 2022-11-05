استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولون في قطاع الصحة إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا يبلغ من العمر 18 عاما في الضفة الغربية المحتلة (السبت 5-11-2022) في أحدث حلقة من سلسلة حوادث دامية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النار على أشخاص كانوا يرشقون مركبات إسرائيلية بالحجارة وهي تسير على أحد الطرق وإنه “تأكد وقوع إصابات”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب مصعب محمد محمود نفل استُشهد متأثرا بجروح بالغة أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب قرية سنجل وإن فلسطينيا آخر أصيب بنيران إسرائيلية.

وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بالأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها بعد أن شنت إسرائيل حملة قمع ردا على سلسلة من الهجمات القاتلة في شوارع مدنها.

وقتلت القوات الإسرائيلية يوم الخميس أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، من بينهم ناشط من حركة الجهاد الإسلامي ورجل اتهمته الشرطة بطعن ضابط.

وكان الوضع الأمني من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق مكاسب لليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء ووضعت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على مسار العودة إلى السلطة.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه من تصاعد العنف في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد يوم الخميس ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الجمعة.