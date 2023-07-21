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استشهاد شاب فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية قرب رام الله

منذ 27 دقيقة
جندي من الجيش الإسرائيلي

جندي من الجيش الإسرائيلي

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استشهد شاب فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات مع أشخاص رشقوهم بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة (الجمعة 21-7-2023).

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إنه خلال الاشتباك في قرية أم صفا بالقرب من مدينة رام الله “ألقى ملثمون مشتبه بهم الحجارة مما عرض أرواح الجنود للخطر”.

وأضافت الشرطة أن ضابطا بشرطة الحدود رد بإطلاق النار و “تم رصد إصابة”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد فؤاد عطا البايض (17 عاما)، وهو أحد سكان قرية أم صفا، لقي حتفه.

وتُنظم احتجاجات كل أسبوع في أم صفا على إقامة المستوطنات الإسرائيلية، وغالبا ما تتصاعد إلى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وعلى مدى الخمسة عشر شهرا الماضية، تفاقم العنف في الضفة الغربية، وهي ضمن أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، حيث زادت المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في المدن الإسرائيلية وهجمات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.

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