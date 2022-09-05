استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني عمره 19 عاما، الاثنين 5 أيلول، برصاص جندي في الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة بأن “طاهر محمد زكارنة” “استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية بقضاء جنين” موضحةً أنه “أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق” ما أدى إلى “استشهاده بعد وصوله المستشفى”.

في سياق متصل، أفادت مراسلة “الحرة” في رام الله، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم، الاثنين، مناطق شمال الضفة الغربية لتنفيذ حملة اعتقالات تركزت في جنين ونابلس وطوباس، حيث وقعت مواجهات واشتباكات مسلّحة أسفرت عن مقتل الشاب الفلسطيني في جنين.

وفي نابلس، وقعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة، وفي طوباس نفّذ الجيش عملية تمشيط واسعة للبحث عن المشتبه فيه الثالث في تنفيذ عملية إطلاق النار على حافلة عسكرية إسرائيلية، الأحد، في الأغوار.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال سبعة عشر فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

ونقل مراسل “الحرة” في القدس عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “قوات من الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود، أجرت عمليات أمنية في مدينة جنين وقرية قباطية، واعتقلت مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية. وحدثت خلال العمليات اضطرابات عنيفة، أُلقيت خلالها الحجارة وعبوات وزجاجات حارقة باتجاه الجنود، كما سُمع دوي أعيرة نارية في المنطقة.