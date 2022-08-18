الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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استشهاد شاب فلسطيني في اشتباكات في مدينة نابلس

منذ 16 دقيقة
عناصر من الجيش الاسرائيلي

عناصر من الجيش الاسرائيلي

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أفاد مسعفون فلسطينيون بأنّ القوات الاسرائيلية قتلت شابًا فلسطينيًا في اشتباكات قبل فجر الخميس 18 آب في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا أصيبوا، أربعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وثلاثة منهم في حالة حرجة.

كما أشار المسعفون الفلسطينيون الى أن الشاب القتيل هو “وسيم خليفة” (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.

في السياق، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حول الموقع. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين.

وقُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار مع القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس. وكان هذا الحادث الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ أن أنهت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتالًا استمر ثلاثة أيام في غزة هو الأسوأ منذ أكثر من عام.

وقصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة في ما وصفه الجيش بأنه هجوم استباقي يهدف إلى منع تهديد وشيك لإسرائيل.

الى ذلك، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا في غزة، بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب مئات آخرون خلال 56 ساعة من القتال، الذي شهد أيضا إطلاق حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

ونفّذت القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية، بعدما نفّذ رجال من المنطقة هجمات مميتة في شوارع في إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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