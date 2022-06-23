استشهاد شيرين أبو عاقلة.. أعضاء بمجلس الشيوخ يدعون لدور أميركي في التحقيقات

طالبت مجموعة مؤلفة من 24 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس “جو بايدن” بأن يكون للولايات المتحدة دور مباشر في التحقيق في مقتل “شيرين أبو عاقلة”، الصحفية بتلفزيون الجزيرة التي قتلت أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لجنين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

ودعت المجموعة، المؤلفة من ديمقراطيين إضافة لاثنين من المستقلين، إلى “تحقيق شامل وشفاف برعاية أميركية”، في واقعة إطلاق النار ومقتل شيرين أبو عاقلة المراسلة الفلسطينية الأميركية في مدينة جنين في 11 أيار.

وكتب النواب الذين يقودهم السناتور “كريس فان هولن”، في خطاب لبايدن الذي من المقرر أن يزور إسرائيل في تموز،: “من الواضح أن الطرفين على الأرض لا يثق كل منهما في الآخر لإجراء تحقيق مستقل ونزيه”.

وأضاف الخطاب: “لذلك وفي هذه المرحلة نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر”. ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبات للحصول على تعليق.

الى ذلك، قالت السلطة الفلسطينية في أواخر أيار إن تحقيقاتها أظهرت أن شيرين تعرضت لإطلاق نار من جندي إسرائيلي في ما وصفته بالقتل العمد.

ورفضت إسرائيل هذا الاتهام وقالت إنها تواصل إجراء تحقيقاتها الخاصة. وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إن شيرين ربما أصيبت بالرصاصة القاتلة عرضًا من أحد جنوده أو من مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وكانت شيرين ترتدي خوذة وسترة كتب عليها بوضوح كلمة صحافة.