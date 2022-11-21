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استشهاد طالب فلسطيني في المرحلة الثانوية بنيران الجيش الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
جنود إسرائيليون في مواجهة سابقة - رويترز

جنود إسرائيليون - رويترز

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شن الجيش الإسرائيلي مداهمة لاعتقال أشخاص في مدينة جنين التي تمثل بؤرة للصراع في الضفة الغربية المحتلة (الإثنين 21-11-2022)، مما أدى إلى وقوع مواجهات قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت خلالها طالبا فلسطينيا في المرحلة الثانوية.

وقال متحدث باسم الجيش إن القوات في جنين اعتقلت رجلا يشتبه بتدبيره كمائن مسلحة وأنها ردت على إطلاق نار وأصابت شخصا واحدا على الأقل بعدما أطلق فلسطينيون النار وألقوا عبوات ناسفة عليها.

وقال المسعفون إن طالبا في المرحلة الثانوية لقي حتفه في مواجهة الصباح. وقالت وزارة التعليم الفلسطينية إنه كان في طريقه إلى المدرسة في ذلك الوقت. ولم يعلن أي فصيل مسلح انتماءه إليه.

وقال سكان محليون إن الشخص المعتقل استسلم بعدما حاصرت القوات منزله وأطلقت عليه النيران.

وشهدت جنين ومدينة نابلس المجاورة مداهمات مكثفة من إسرائيل منذ أن شن فلسطينيون بعض الهجمات الميدانية في مدنها منذ مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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