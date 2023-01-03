استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

استشهد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خلال اقتحامه مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن “الطفل آدم عصام شاكر عياد، البالغ من العمر 15 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث داهمت منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها.

وبحسب “وفا”، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طفلا اخر أصيب بجراح مختلفة بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم الدهيشة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في عدة مدن في الضفة الغربية.

يشار إلى أن أكثر من 224 شهيداً، قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيداً من مدينة جنين، وفق الوكالة الرسمية.