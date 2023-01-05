استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال نابلس

استشهد فتى فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكر تلفزيون فلسطين أن “قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت إلى وسط مخيم بلاطة فجراً، وحاصرت منزل أحد المسلحين الفلسطينيين المطلوبين لها”.

وأضاف أنه “على إثر الاقتحام الإسرائيلي، اندلعت ️اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم بلاطة، حيث أسفرت تلك الاشتباكات عن استشهاد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما)، إثر إصابته برصاصة في الرأس”.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة، لنقل الإصابات التي وقعت نتيجة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي، ومسلحين فلسطينيين.

تغطية صحفية: "مشاهد من الاشتباكات التي اندلعت بين مقــاومــين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس". pic.twitter.com/tiGc5wgLhp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2023

واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام لمخيم بلاطة أسيرا محررا يدعى حسن عرايشي بعد حصار منزله، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل، بحسب تلفزيون فلسطين.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يقتحم المدن والمخيمات بحثاً عن “مسلحين” شاركوا بعمليات إطلاق النار ضد الجنود الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، فإن “طائرة مسيرة من طراز راكب السماء سقطت خلال نشاط عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية في وقت سابق”.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أنه “تم جمع الطائرة الإسرائيلية المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات”.