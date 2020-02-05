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استشهاد فتى فلسطيني في الخليل برصاص الاحتلال

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استشهد فتى فلسطيني الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.

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وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والاحتلال استخدمت خلالها قواته الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الـ 28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، تندلع مواجهات في الضفة الغربية المحتلة تنديدا بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأعلن ترامب في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

المصدر وكالات
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