استشهاد فلسطينيين أحدهما معلم برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

استشهد فلسطينيان أحدهما معلم في الضفة الغربية المحتلة (الخميس 19-1-2023) بنيران القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام الماضي بعد تصعيد المداهمات الإسرائيلية ردا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية في شوارع المدن الإسرائيلية.

وقتلت القوات الاسرائيلية ما لا يقل عن 17 فلسطينيا من بينهم نشطاء ومدنيون في الضفة الغربية منذ الاول من يناير كانون الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جنين اليوم الخميس وردت بإطلاق النار. وأضاف متحدث باسم الجيش أنه يجري التحقق من التقارير المتعلقة بوفاة المعلم.

وقال المتحدث “ينبغي الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يطلق النار عمدا على المدنيين”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المعلم والمسلح الذي قالت جماعة الجهاد الإسلامي في وقت لاحق إنه من أعضائها.

وقال فريد بواقنة (31 عاما) نجل المعلم جواد بواقنة (57 عاما) إن المسلح أصيب خارج منزل العائلة وإنه ووالد خرجا لمساعدته.

وقال لرويترز “أبوي طالع يساعد الشاب ويسعفه، سحبناه وفوتناه على الدار جوه… أبوي كانوا طخوه رصاصة، سحبنا أبوي جوه اتصفى دمه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب.

وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة عام 2014 بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتضاءلت فرص إحياء المحادثات أكثر منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول على رأس حكومة يمينية متطرفة، يعارض العديد من أعضائها إقامة دولة فلسطينية. وتقول حكومته إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية من بين أولوياتها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأربعاء إن من المتوقع أن يجتمع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم الخميس مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين ويؤكد على التزام واشنطن بحل الدولتين