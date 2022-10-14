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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين

منذ 58 دقيقة
عناصر من الجيش الاسرائيلي

عناصر من الجيش الاسرائيلي

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قامت القوات الاسرائيلية باقتحام مخيم جنين، أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد على أثرها فلسطينيان اثنان.

وأعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة مدينة ​جنين​ ومخيمها، بالضفة الغربية.

في السياق، أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن “قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى خليل سليمان الحكومي وفي مخيّم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين”.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

هذا وأشارت الوكالة إلى “إصابة الدكتور عبد الله أبو التين، الذي يعمل في مستشفى الدكتور خليل سليمان بجروح خطيرة، لدى محاولة إسعاف أحد المصابين”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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